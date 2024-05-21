«Сразу все вылетает из головы»: какие породы собак не поддаются дрессировке

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Биолог Татаренко: почти не поддаются дрессировке охотничьи и охранные породы

«Сразу все вылетает из головы»: какие породы собак не поддаются дрессировке

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

И какую роль в этом играют инстинкты?

Собаки охотничьих и охранных пород почти не поддаются дрессировке. Об этом NEWS.ru рассказала мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

Дело в том, что у гончих, охранных и охотничьих пород слишком сильно развиты соответствующие инстинкты.

«Тот же бладхаунд, если кого-то увидел на улице или учуял, он не слышит запретительные команды — сразу все вылетает из головы. То же касается борзых или такс. Последние теряют контроль, например, при виде кошки», — объяснила специалист.

Кроме того, с трудом обучаются и декоративные породы собак — их годами отбирали именно для «экстерьера», а не для дрессировки и выполнения команд.

Та же «проблема» и у «охранников» — например, у кавказской, азиатской и южно-русской овчарок. На протяжении многих лет эти породы оберегали людей, стада и различные объекты, поэтому следовать некоторым правилам они просто «не умеют».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, собак какой породы чаще всего кусают клещи.

+14° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
90.65
-0.34 98.58
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
«Просроченный» президент: что меняет завершение полномочий Зеленского
7:46
Не расслабляемся. Как россияне будут отдыхать в июне 2024 года
7:30
Доставка топлива прямо на передовую. Лучшее видео из зоны СВО
7:25
«Получает все плюшки»: Алена Апина обвинила одного из создателей «Комбинации» в обмане
7:14
Как пройдет ЕГЭ по истории в 2024 году. Главное
7:00
Питалась на помойке и умерла в окружении крыс: почему так трагично сложилась судьба Тамары Носовой

Сейчас читают

«Укрэнерго»: отключения на Украине продлятся летом, осенью, зимой…
Особую вещь обнаружили на месте крушения вертолета Раиси
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео