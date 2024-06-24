«Агрессивная позиция газлайтинга»: Успенская требует у Джугелия денег

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 8 414 0

Любовь Успенская требует компенсации расходов на визажистов у Лауры Джугелии

«Агрессивная позиция газлайтинга»: Успенская требует у Джугелия денег

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Хоть обличающее интервью и не вышло, скандал все-таки случился.

«Королева шансона» Любовь Успенская требует у Лауры Джугелия компенсацию расходов на визажистов и стилистов, на которых пришлось ей потратиться при подготовке к невыпущенному журналисткой интервью. Об этом рассказала 5-tv.ru адвокат певицы Елена Сенина.

В перерывах между судебными процессами с Филиппом Киркоровым Успенская успела дать интервью Лауре Джугелия. Вот только журналистка отказалась выпускать его в эфир из-за нелестных высказываний певицы в сторону Филиппа Киркорова и других звезд. Время и деньги на подготовку Успенская потратила впустую.

Ее адвокат Елена Сенина отметила, что стороны перед совместной работой утвердили все вопросы и подписали контракт, при котором Успенская и Джугелия должны были согласовать и утвердить корректировки. Так они и поступили — отсмотрели материал и утвердили готовый вариант. Но не тут-то было.

«Моя доверительница считает, что Лаура использует в настоящий момент ее имя для придания популярности собственной персоны. Накануне вечером команда Лауры связалась с пиар-командой Любови Успенской. Оказалось, что Лаура и ее партнеры друзья с Филипом Киркоровым и сказали, что не будут выставлять, где о нем говорят в негативном ключе», — подчеркнула Сенина.

Сторона Успенской негодует зачем тогда вообще у нее хотели брать интервью. Адвокат уверена, что знаменитость не сказала ничего криминального.

«После всего этого мне звонил некий адвокат Лауры и говорил со мной, на мой взгляд, с агрессивной позицией газлайтинга. Он думал, что мы звонили Лауре с угрозами, но мы этого не делали. Мы просто хотели урегулировать вопрос личного времени, у нас не было цели ей выставить счет. На наш общий взгляд с Любовью Успенской журналистика не должна быть желтой, не должна порочить честь человека», — подчеркнула адвокат.

Хоть обличающее интервью и не вышло, но скандал все-таки случился.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Успенская так и не обрела семейное счастье.

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