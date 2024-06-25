Плохое предчувствие и странные улики: Панкратов-Черный о смерти Шукшина и Евстигнеева

В номере загадочно умершего Василия Шукшина были разбросаны рукописи, а его бездыханное тело замерло в попытке постучать в соседний номер. Пытался ли попросить режиссер о помощи?

Актер Александр Панкратов-Черный поделился откровениями о смерти Василия Шукшина и Евгения Евстигнеева. Он рассказал о странных совпадениях в интервью телеведущему Андрею Малахову.

Панкратов-Черный поделился, что его друг Евгений Евстигнеев чувствовал перед своей смертью что-то неладное, будто бы знал о ней.

«Лечу в Лондон. Думал, Союз театральных деятелей поможет, а помощь пришла от поклонника из Австралии. Знаешь, Саш, предчувствие нехорошее», — процитировал последние слова Евстигнеева Панкратов-Черный.

Уход из жизни Василия Шукшина поверг Александра в шок. Он отметил, что не верит в версию об естественной смерти, ведь на месте случившегося было много не характерных для его поведения мелочей.

«Василий Макарович лежал поперек кровати, правая рука была протянута к стене — в соседнем номере спал Тихонов. То есть он тянулся постучать», — поделился Панкратов-Черный

Не менее странным Александр счел и тот факт, что на полу были разбросаны рукописи Шукшина, а он был знатным аккуратистом. Актер припомнил и рассказ общего знакомого о ярком запахе корицы на месте. По его словам, так пахнет некий газ, вызывающий инфаркт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Панкратов-Черный мог погибнуть в один день с Тальковым.