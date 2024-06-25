Копим заранее: сколько россияне планируют потратить на отпуск в 2024 году

Исследование показало, что мужчины откладывают на отпуск больше денег, чем женщины.

Россияне планируют потратить на летний отпуск в среднем 67 тысяч рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Аналитики сервиса опросили более семи тысяч работающих граждан и выяснили, что в среднем они рассчитывают потратить на летний отпуск 66 668 рублей на человека. При этом запланированные расходы мужчин больше, чем у женщин — 70 645 рублей против 63 487 рублей.

Также сообщается, что свыше 100 тысяч рублей на летний отпуск намереваются потратить лишь 12% россиян.

Кроме того, результаты исследования показали, что граждане России начинают копить на отпуск за пять–шесть месяцев. Причем женщины копят дольше (6,1 месяца), чем мужчины (5,2 месяца), а работники в возрасте 55-64 лет — дольше (6,6 месяца), чем молодые россияне 18-24 лет (4,8 месяца).

В свою очередь руководитель юридической компании Антон Усков рассказал, за какие долги по кредитам не выпустят в отпуск за границу. Так, независимо от размера официальной заработной платы и длительности просрочки критическими по закону считаются долги от 30 000 рублей и более.

Закрыть выезд из страны могут за просрочку выплаты налогов, штрафов ГИБДД или коммунальных услуг, а также алиментов, возмещения вреда здоровью, имущественного ущерба или морального вреда.

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