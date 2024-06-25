Умер бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

Скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов. Печальное известие сообщила пресс-служба культурного учреждения.

«Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983–2017 годах, исполнивший на нашей сцене более шестидесяти партий. Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного», — сказано в сообщении.

Прощание с Маркеловым пройдет в среду, 26 июня, в морге Городской клинической больницы № 29 имени Н. Э. Баумана в Москве. Где именно будет похоронен оперный певец, пока не сообщается.

Юрий Маркелов родился в поселке Ильинский под Краснодаром. Вокалом он увлекался после службы в армии — в начале 1970-х годов. Сначала он на протяжении долгого времени пел в хоре краснодарского Кафедрального собора. После окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт и Харьковскую государственную консерваторию.

В 1983 году он устроился работать в Большой театр. За 34 года он исполнил более 60 партий, включая Родриго из «Отелло» Джузеппе Верди и Дона Курцио из «Свадьбы Фигаро» Вольфганга Моцарта.

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