Пить или не пить: duty free с алкоголем на внутренних вылетах откроют три аэропорта

Почему другие авиаузлы не смогут запустить такие продажи?

Магазины duty free, которые ведут торговлю для пассажиров внутренних рейсов, смогут пополнить ассортимент алкогольной продукцией. Правда, как выяснили «Известия», открыть такие точки сразу получится только в Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Инициативу позитивно оценили несколько ведомств, в том числе Минфин и Минпромторг. По их мнению, продажа спиртного во внутренних залах ожидания поддержит магазины беспошлинной торговли. Сейчас они несут серьезные убытки из-за сокращения международных перелетов.

А вот в МВД к инициативе отнеслись скептически. Там опасаются роста числа дебоширов, и предложили ограничить торговлю алкоголем лишь зоной прилета. Законопроект еще предстоит скорректировать и затем рассмотреть Госдуме. Но, если его и примут, то мера будет носить временный характер.

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