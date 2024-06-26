Свет мой, зеркальце, скажи: как выглядеть моложе своих лет

Мешать красоте может не только лишний вес, но и другие факторы.

Выглядеть моложе своего возраста поможет не только борьба с лишним весом, но и восполнение дефицита витаминов. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач-косметолог Надин Пак.

По мнению специалиста, лишние килограммы способны привести к гипертонии, но и на внешности с возрастом отражаются отчетливо — от второго подбородка до нечеткого овала лица. Врач-косметолог подчеркнула, что не стоит игнорировать прием витаминов — антиоксидантов. В частности, Пак порекомендовала принимать Омега-3, витамины А, Е, C, коэнзим Q10, а также липоевую кислоту.

«Эти нутриенты позволяют замедлить старение, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и нормализуют обменные процессы», — пояснила пользу витаминов врач.

Пак напомнила, что для поддержания красоты стоит обратить внимание и на свойства гиалуроновой кислоты и коллагена.

Солнце — враг для кожи, который может привести к повреждению тканей. Пак посоветовала не забывать о защитных средствах, когда человек собирается выйти на улицу.

В противном случае можно столкнуться, например, с гиперпигментацией лица — она ощутимо старит лицо, за котором с возрастом нужен глаз да глаз.

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