Свет мой, зеркальце, скажи: как выглядеть моложе своих лет

Врач-косметолог Пак: для предотвращения старения кожи нужно принимать витамины
Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins
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Мешать красоте может не только лишний вес, но и другие факторы.
Выглядеть моложе своего возраста поможет не только борьба с лишним весом, но и восполнение дефицита витаминов. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач-косметолог Надин Пак.
По мнению специалиста, лишние килограммы способны привести к гипертонии, но и на внешности с возрастом отражаются отчетливо — от второго подбородка до нечеткого овала лица. Врач-косметолог подчеркнула, что не стоит игнорировать прием витаминов — антиоксидантов. В частности, Пак порекомендовала принимать Омега-3, витамины А, Е, C, коэнзим Q10, а также липоевую кислоту.
«Эти нутриенты позволяют замедлить старение, поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и нормализуют обменные процессы», — пояснила пользу витаминов врач.
Пак напомнила, что для поддержания красоты стоит обратить внимание и на свойства гиалуроновой кислоты и коллагена.
Солнце — враг для кожи, который может привести к повреждению тканей. Пак посоветовала не забывать о защитных средствах, когда человек собирается выйти на улицу.
В противном случае можно столкнуться, например, с гиперпигментацией лица — она ощутимо старит лицо, за котором с возрастом нужен глаз да глаз.
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