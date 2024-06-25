Следствие назвало возможную версию пожара в офисном здании во Фрязино

Также правоохранители сообщили о шести жертвах происшествия.

Пожар в офисном здании в подмосковном Фрязино мог возникнуть из-за неисправной проводки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Указывается, что все помещения офисного здания во Фрязино арендуют примерно 50 разных организаций. Правоохранители провели обыски в местах проживания их директоров, проводятся допросы.

«Одной из возможных версий является неисправность электропроводки», — говорится в сообщении.

Следствие уже установило, что возгорание произошло на пятом этаже в одном помещении, затем огонь распространился на большую площадь внутри здания. В результате начали обрушиваться перекрытия. По данным ведомства, к настоящему времени известно о шести погибших. Однако точное количество жертв продолжают устанавливать.

На месте ЧП во Фрязино продолжают работать следователи и криминалисты. Они проводят осмотры для установления причины и очага возгорания.

Пожар во Фрязино Московской области

Пожар произошел в офисном здании в подмосковном Фрязино 24 июня. Прибывшие на место спасатели зафиксировали сильное задымление на пятом этаже. Затем огонь охватил четыре верхних этажа здания. Внутри находились девять человек. Появлялась предварительная информация, согласно которой огонь забрал жизни восьмерых из них. Только одного человека спасателям удалось вывести по лестничным маршам. Однако пока правоохранители продолжают устанавливать количество жертв.

В сети появились кадры, на которых видно, как люди падали вниз из окон горящей многоэтажки. Известно, что двое мужчин погибли.

Пожару присвоили третий ранг сложности, огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли более 130 сотрудников и 50 единиц техники МЧС. Также в тушении участвовали два вертолета Ка-32. По данным МЧС, несколько из спасателей пострадали.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что один из пострадавших доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело. Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа предварительная причина пожара в подмосковном Фрязино.