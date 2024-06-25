Протекает бессимптомно: основные правила профилактики половых инфекций

Что важно знать, чтобы защититься от неприятностей?

Важным правилом для защиты от половых инфекций является использование презервативов и соблюдение гигиены. Об этом врач акушер-гинеколог Сурае Назарова рассказала в беседе с изданием Lenta.ru

Специалист рекомендует сразу после интимной близости идти в туалет и в душ. Кроме того, стоит помнить про регулярную смену нижнего белья. При этом стирать вещи тоже необходимо правильно, ведь нарушение рекомендаций при выборе температуры в стиральной машине или несовместимость вещей могут не только не очистить ткань, но и поспособствовать развитию бактерий.

При любом подозрении на наличие инфекции Назарова советует срочно обращаться к специалисту.

«Регулярное посещение врача и тестирование на половые инфекции позволяют вовремя выявить и вылечить болезнь, даже если она протекает бессимптомно», — говорит гинеколог.

Специалист подчеркивает: в случае появления симптомов необходимо сообщать об этом партнеру. Ведь у него болезнь может развиваться без ярких признаков, что в итоге может затруднить лечение из-за упущенного времени.

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