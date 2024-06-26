«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 2 021 0

Молодой муж стимулирует Нонну Гришаеву следить за внешностью

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актриса раскрыла секрет своей вечной молодости.

Красоте и ухоженности заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой позавидует даже самая молодая красавица. В комментарии 5-tv.ru 52-летняя актриса рассказала, что выглядеть бодро и следить за собой ее стимулирует молодой муж Александр Нестеров.

Гришаева пытается соответствовать супругу, который младше ее на 12 лет. Ответ на извечный вопрос о непроходящей юности для Нонны очевиден — все дело в генетике, мотивации и упорных занятиях.

«Нужно собой заниматься. Мне, безусловно, дано от природы. Спасибо родителям и генетике. Ну и у меня супруг молодой, я не имею права расслабляться. Это тоже стимул, а стимул — это очень важно. <…> Нужно встать на час раньше, чтобы иметь возможность позаниматься с утра йогой», — поделилась секретом Гришаева.

Актриса уже более 17 лет находится в счастливом браке со своим коллегой Александром Нестеровым. Их отношения начались с дружбы и моральной поддержки Александра после тяжелого развода Нонны с первым мужем. В нынешнем браке у актеров царит гармония и взаимопонимание.

Полное интервью с Нонной Гришаевой смотрите в рамках спецпроекта 5-tv.ru в Дзен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой город РФ способен растрогать Нонну Гришаеву до слез.

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