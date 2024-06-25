Отстранен: Хантера Байдена наказали за приобретение и хранение оружия
Сына Байдена суд отстранил от должности за нарушение при покупке оружия
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP
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На данный момент он не может работать юристом. Мог ли человек с такой профессией не знать закона? Или он намеренно его нарушил?
Сына действующего президента Америки Джо Байдена Хантера суд отстранил от должности юриста. Об этом сказано в опубликованном решение судьи Окружного суда столицы США Вашингтона.
Сын Байдена получил обвинение за нарушения при приобретении и хранении оружия. По правилам США, категорически запрещено иметь пистолет лицам, которые употребляют наркотические вещества. Хантер не просто не мог не знать об этом из-за профиля его обучения и должности, но и намеренно оставил ложную информацию в анкете, которую заполняют все покупатели.
«Решено, что ответчик незамедлительно отстраняется от юридической практики в округе Колумбия», — указано в документе, подписанном главной судьей Анной Блекберн-Ригсби.
Сыну Байдена грозит штраф в размере 750 тысяч долларов и возможный тюремный срок в 25 лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден мог повлиять на освобождение Ассанжа и для чего.
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