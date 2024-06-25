Все спланировано: как Байден мог повлиять на освобождение Ассанжа и для чего

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 42 0

Политолог Расмуссен: Байден имеет прямое отношение к освобождению Ассанжа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tolga Akmen; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Джулиана Ассанжа Выборы президента США 2024

Основателя WikiLeaks выпустили из тюрьмы Великобритании, но на определенных условиях.

Президент США Джо Байден имеет прямое отношение к освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru подполковник американских вооруженных сил в отставке Эрл Расмуссен.

Журналиста, которого в США обвиняют в краже и обнародовании секретных данных, выпустили из тюрьмы Великобритании, но на определенных условиях. На заседании, которое состоится недалеко от его родной Австралии — на Северных Марианских островах — ему предстоит признать часть вины.

Расмуссен считает, что власти Соединенных Штатов специально хотят решить вопрос с тюремным заключением Ассанжа до президентских выборов, назначенных на осень этого года.

«Я считаю, что Байден имеет к этому прямое отношение. Власти США хотели решить вопрос с Ассанжем до выборов. Плохо лишь то, что он признал себя виновным в том, в чем его вообще не должны были обвинять. Это, по сути, закрепляет криминализацию свободы прессы, что весьма прискорбно», — говорит эксперт.

По его словам, здесь речь идет о давлении на всех журналистов-расследователей, которые освещают деятельность правительств. И это событие служит предупредительным сигналом для представителей СМИ.

При этом Расмуссен уверен, что Ассанж пошел на сделку, чтобы не ухудшать состояние своего здоровья еще больше и, наконец, вернуться к семье.

Джулиан Ассанж — основатель платформы WikiLeaks, где в 2010 году были опубликованы секретные видеоматериалы с преступлениями американских военных в Ираке, в том числе — убийствами мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ждет Джулиана Ассанжа в США.

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