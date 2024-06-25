Разнесло во все стороны: Агата Муцениеце показала изуродованное лицо

Губы раздуло, а глаз не открывается. Что же случилось с актрисой?

Лицо актрисы Агаты Муцениеце сильно опухло и перекосило. Видео в новом образе она опубликовала в своем блоге в сети.

Губы звезды сильно распухли, а одного глаза почти полностью не видно. Однако она, весело напевая песню, заявила о том, что главное быть счастливой, а потом и вовсе добавила, что она Донателла Версаче, а омолаживание «топчик».

«Не родись красивой, а родись счастливой», — сказала Муцениеце фразу из известного телесериала.

Подписчики сначала испугались, но потом поняли, что с их любимицей все в порядке, у Агаты просто очень талантливые гримеры. Звезда недавно снялась в фильме «Тур с Иванушками». Во время съемочного процесса она не могла публиковать спойлеры, но теперь делится всеми смешными моментами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зепюр Брутян рассказала о походах по врачам с годовалым сыном.

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