Суд оштрафовал бывшего протодиакона Кураева* за нарушение закона об иноагентах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Минюст ранее уличил бывшего священнослужителя в участии в мероприятиях по сбору денег для ВСУ.

Суд оштрафовал бывшего протодиакона Кураева* за нарушение закона об иноагентах

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Таганский районный суд оштрафовал бывшего протодиакона Андрея Кураева* на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

В декабре прошлого года Минюст внес Кураева в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, бывший священнослужитель активно выступал против спецоперации, а также участвовал в мероприятиях, где собирались деньги для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Незадолго до признания иноагентом Кураев сообщил о своем переезде из России в Прагу, где он планировал продолжить «рабочую деятельность».

В 2020 году решением Епархиального суда Москвы Кураев был лишен сана «за хулу на церковь». Причиной стало его нелестное высказывание о настоятеле Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерее Александре Агейкине, который умер 21 апреля 2020 года.

Финансировать украинских боевиков призывал также соратник Алексея Навального** Иван Жданов**. Его высказывания можно квалифицировать как призывы к финансированию армии государства, находящегося в стадии вооруженного конфликта с Россией.

Ранее в этот день суд отклонил апелляционную жалобу историка Тамары Эйдельман*, на которую до этого был составлен протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента. В нарушении порядка деятельности иноагента также были уличены журналисты Екатерина Гордеева* и Андрей Караулов*, а также ведущая Татьяна Лазарева**.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таганский суд Москвы оштрафовал журналистов Екатерину Гордееву* и Андрея Караулова* за нарушение закона о деятельности иноагентов в РФ.

* — признаны в РФ иноагентами.

** — внесены в России в список террористов и экстремистов, признаны иноагентами.

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