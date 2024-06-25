Вновь вспыхнуло: в здании во Фрязино случилось повторное возгорание

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 1 508 0

В горевшем во Фрязино здании снова вспыхнуло пламя

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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В этот раз огонь виднеется на верхних этажах постройки.

В горевшем во Фрязино здании снова вспыхнуло пламя. Эксклюзивное видео и информацию публикует 5-tv.ru.

«Возгорание на восьмом и девятом этажах», — рассказал компаньон арендатора в сгоревшем здании во Фрязино Михаил Олейников.

Основная проблема в том, что пожарные физически не достают до этих этажей. Их возможности заканчиваются на седьмом. Поэтому огонь продолжает там бушевать.

Вчера в одном из помещений здания вспыхнул огонь и начал стремительно распространятся. Спасатели прибыли на помощь, но их работу значительно осложнила невозможность приблизиться к зданию вплотную.

Главное следственное управление Следственного комитета России по региону утром 25 июня подтвердило гибель шести человек. Известно, что двое из них выпрыгнули из окна, спасаясь от огня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что юный очевидец ЧП во Фрязине носил воду пожарным.

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