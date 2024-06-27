«Умеет»: молодая жена Курбана Омарова заполучила то, что осталось от Бородиной

Подписчики бизнесмена негативно отнеслись к его решению.

Предприниматель Курбан Омаров развелся с телеведущей Ксенией Бородиной в 2021 году. Сейчас у него молодая жена Валерия, которая забрала у бизнесмена то, что он получил благодаря экс-супруге.

Речь идет о раскрученном аккаунте в соцсети Instagram*. Там у бизнесмена больше пяти миллионов подписчиков. Аудиторию он заработал на отношениях с Бородиной. Однако в недавнем посте бизнесмен заявил, что отдает личный блог в руки своей новой возлюбленной. Издание 7Дней.ru обратило на это внимание.

«Уверен, вам будет интересно наблюдать за девушкой, которая в столь ном возрасте с отличием окончила университет и начала свою собственную практику косметологии. Обладает искрометным чувством юмора, умеет видеть суть жизненных ситуаций и мужа Курбана Омарова», — написал предприниматель.

Бизнесмен уверил подписчиков, что им будет интересно следить за жизнью Валерии и напрямую с ней общаться. Однако не всем понравилась эта новость. Об этом и высказались комментаторы.

«А лезть в постель к женатому тоже свидетельство чистоты ее души»;

«Даже инсту отжала. Вот как нужно рулить мужьями»;

«Если бы Валерию хотелось читать, то подписывались на нее. Как-то не честно это», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бородина рассказала об отношениях дочки с новой женой отца.

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