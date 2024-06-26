Много возможностей: когда женщинам стоит делать интимную пластику

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Гинеколог Дубовская: интимная пластика возвращает женщинам уверенность в себе

Много возможностей: когда женщинам стоит делать интимную пластику

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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И какие процедуры наиболее популярны?

Интимная пластика поможет вернуть женщине уверенность в себе и повысить качество сексуальной жизни. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-гинеколог Ольга Дубовская.

По ее словам, многие женщины прибегают к интимной пластике после родов.

«После родов или с возрастом происходят различные деформации половых органов. Это вызывает постоянный физический дискомфорт, особенно во время полового акта. Сейчас у специалистов есть много возможностей помочь женщинам устранить тот или иной дефект и сделать интимную жизнь ярче и насыщеннее», — говорит специалист.

Среди популярных процедур — лабиопластика, которая исправляет форму и размер половых губ. Она выполняется путем хирургического вмешательства или введения инъекций.

Также женщины нередко делают клиторопластику, главная цель которой — усилить чувствительность эрогенной зоны и половое влечение. А вагинопластика решает такие проблемы как растяжение, «выпадение» стенок влагалища и другие изменения, связанные чаще всего с возрастом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую операцию в интимном месте сделал певец Григорий Лепс.

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