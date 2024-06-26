Российские средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Смоленской областью

Террористическая атака со стороны киевского режима была пресечена.

Дежурными российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены за ночь два украинских беспилотника над Смоленской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали в ведомстве.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале также сообщил, что украинские БПЛА были нацелены на военные объекты — они находили в Вяземском районе. Он также подчеркнул, что после атаки противника жертв не было, как и разрушений.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что после атаки украинских дронов под Воронежем загорелась промзона.