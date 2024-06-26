Российские средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Смоленской областью

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 94 0

Минобороны: российские средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Смоленской областью

Российские средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Смоленской областью

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Террористическая атака со стороны киевского режима была пресечена.

Дежурными российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены за ночь два украинских беспилотника над Смоленской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — написали в ведомстве.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале также сообщил, что украинские БПЛА были нацелены на военные объекты — они находили в Вяземском районе. Он также подчеркнул, что после атаки противника жертв не было, как и разрушений.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что после атаки украинских дронов под Воронежем загорелась промзона.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.81
0.53 94.11
0.38
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

21:48
Буйный месяц: в июле Землю накроют мощные магнитные бури
21:32
Тайга и болота: медикам сложно добраться до места схода поезда в Коми
21:24
В России создают вакцину от ботулизма
21:08
С места схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми эвакуировали 14 человек
20:57
«Не можете звать себя цивилизацией»: последние подробности об освобождении Ассанжа
20:40
Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

Сейчас читают

«Весь цивилизованный мир» вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир — без них
Краткий чек-лист, чтобы устроить идеальный пикник с друзьями
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
«Это по сути обморок»: может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака