Прифотошопили целлюлит: Бритни Спирс обвинила фотографов в порче ее фигуры

Звезда резко отвергла обвинения в лишнем весе.

Певица Бритни Спирс обрушилась с гневным комментарием в сторону фотографов, которые засняли ее в неподобающем виде.

«Слушайте, я понимаю, что мое тело неидеально, но я так жезнаю, что у меня нет целлюлита на ногах, как меня пытаются представить папарацци», — возмутилась 42-летняя певица на своей странице в социальной сети.

Спирс заявила, что СМИ специально прифотошопили ей не только лишний вес, но и целлюлит на ногах. Звезда сказала, что снимки были сделаны во время того, как певица шла к машине.

Она подчеркнула, на фотографиях как будто виден другой человек — для знаменитости это было крайне оскорбительно. Спирс также призналась в блоге, что считает себя «самым запугиваемым человеком в мире».

Бритни Спирс показала свою фигуру. Фото: Instagram* / britneyspears

Речь идет о снимках, которые были опубликованы в издании Daily Mail — там она прогуливается по улице в обтягивающем платье, причем на ней не было бюстгальтера. Пользователи отметили, что скандальная певица явно страдает лишним весом, а на ногах у нее виден целлюлит.

В личном блоге Спирс раскрыла свой вес — он составляет 55 килограммов, в то время как ее рост достигает 1,63 метра. По ее мнению, еще большее похудение только откроет ей дверь в палаты больницы. Поп-певица привела в доказательство своих слов видео, где она в том же платье, но уже без признаков лишнего веса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что происходит с певицей Бритни Спирс без опеки отца.

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