Прифотошопили целлюлит: Бритни Спирс обвинила фотографов в порче ее фигуры

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 52 0

Певица Бритни Спирс обвинила фотографов в добавлении на снимки с ней целлюлита

Прифотошопили целлюлит: Бритни Спирс обвинила фотографов в порче ее фигуры

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда резко отвергла обвинения в лишнем весе.

Певица Бритни Спирс обрушилась с гневным комментарием в сторону фотографов, которые засняли ее в неподобающем виде.

«Слушайте, я понимаю, что мое тело неидеально, но я так жезнаю, что у меня нет целлюлита на ногах, как меня пытаются представить папарацци», — возмутилась 42-летняя певица на своей странице в социальной сети.

Спирс заявила, что СМИ специально прифотошопили ей не только лишний вес, но и целлюлит на ногах. Звезда сказала, что снимки были сделаны во время того, как певица шла к машине.

Она подчеркнула, на фотографиях как будто виден другой человек — для знаменитости это было крайне оскорбительно. Спирс также призналась в блоге, что считает себя «самым запугиваемым человеком в мире».

Бритни Спирс показала свою фигуруБритни Спирс показала свою фигуру. Фото: Instagram* / britneyspears

Речь идет о снимках, которые были опубликованы в издании Daily Mail — там она прогуливается по улице в обтягивающем платье, причем на ней не было бюстгальтера. Пользователи отметили, что скандальная певица явно страдает лишним весом, а на ногах у нее виден целлюлит.

В личном блоге Спирс раскрыла свой вес — он составляет 55 килограммов, в то время как ее рост достигает 1,63 метра. По ее мнению, еще большее похудение только откроет ей дверь в палаты больницы. Поп-певица привела в доказательство своих слов видео, где она в том же платье, но уже без признаков лишнего веса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что происходит с певицей Бритни Спирс без опеки отца.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.81
0.53 94.11
0.38
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

21:48
Буйный месяц: в июле Землю накроют мощные магнитные бури
21:32
Тайга и болота: медикам сложно добраться до места схода поезда в Коми
21:24
В России создают вакцину от ботулизма
21:08
С места схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми эвакуировали 14 человек
20:57
«Не можете звать себя цивилизацией»: последние подробности об освобождении Ассанжа
20:40
Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

Сейчас читают

«Весь цивилизованный мир» вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир — без них
Краткий чек-лист, чтобы устроить идеальный пикник с друзьями
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
«Это по сути обморок»: может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака