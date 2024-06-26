Прифотошопили целлюлит: Бритни Спирс обвинила фотографов в порче ее фигуры
Певица Бритни Спирс обвинила фотографов в добавлении на снимки с ней целлюлита
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
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Звезда резко отвергла обвинения в лишнем весе.
Певица Бритни Спирс обрушилась с гневным комментарием в сторону фотографов, которые засняли ее в неподобающем виде.
«Слушайте, я понимаю, что мое тело неидеально, но я так жезнаю, что у меня нет целлюлита на ногах, как меня пытаются представить папарацци», — возмутилась 42-летняя певица на своей странице в социальной сети.
Спирс заявила, что СМИ специально прифотошопили ей не только лишний вес, но и целлюлит на ногах. Звезда сказала, что снимки были сделаны во время того, как певица шла к машине.
Она подчеркнула, на фотографиях как будто виден другой человек — для знаменитости это было крайне оскорбительно. Спирс также призналась в блоге, что считает себя «самым запугиваемым человеком в мире».
Бритни Спирс показала свою фигуру.
Речь идет о снимках, которые были опубликованы в издании Daily Mail — там она прогуливается по улице в обтягивающем платье, причем на ней не было бюстгальтера. Пользователи отметили, что скандальная певица явно страдает лишним весом, а на ногах у нее виден целлюлит.
В личном блоге Спирс раскрыла свой вес — он составляет 55 килограммов, в то время как ее рост достигает 1,63 метра. По ее мнению, еще большее похудение только откроет ей дверь в палаты больницы. Поп-певица привела в доказательство своих слов видео, где она в том же платье, но уже без признаков лишнего веса.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что происходит с певицей Бритни Спирс без опеки отца.
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