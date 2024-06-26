Разрывал мировые чарты: умер автор хита Butterfly и сооснователь Crazy Town Сет Бинзер

Именно этот сингл в 2000-х занимал первое место в чартах семи стран. Хотя первые треки — Toxic и Darksidе — не принесли большой популярности коллективу.

Американский музыкант, сооснователь и фронтмен рэп-рок-группы Crazy Town Сет Бинзер, наиболее известный под псевдонимом Шифти Шеллшок, умер на 50-м году жизни. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Судмедэксмертизы Лос-Анджелеса.

Тело фронтмена Crazy Town нашли в его доме в Лос-Анджелесе, музыканту было 49 лет. Причины смерти Бинзера не называются.

Как рассказывает портал Rock and Roll True Stories, группа Crazy Town была основана в 1995 году в Лос-Анджелесе. Первые две песни — Toxic и Darkside — не принесли большой популярности коллективу. Однако третий хит Butterfly, что называется, выстрелил. Он вышел в 2000-м, спустя почти полтора года после выхода дебютного альбома Crazy Town. Сингл не только две недели подряд занимал лидирующую позицию в чарте Billboard Hot 100, но также возглавлял хит-парады в семи странах. К слову, в России песня Butterfly группы Crazy Town тоже была очень популярна.

В интервью журналу Rolling Stone Сет Бинзер ранее признался, что написал хит Butterfly после расставания с девушкой после трех лет отношений с ней. Музыкант при создании песни старался сделать ее красивой и нежной.

«Расставание чуть не убило меня. У меня случился рецидив, и мы сводили друг друга с ума. Я боюсь снова влюбиться», — говорил фронтмен Crazy Town.

Кроме того, Бинзер заявлял в других интервью, что песня Butterfly стала такой успешной, поскольку она написана девушке, которая не была безразлична автору и исполнителю. Так, это помогло Crazy Town дебютному альбому The Gift of Game стать платиновым.

Музыкальный коллектив Crazy Town достиг успеха. Однако спустя несколько лет группу настигли многочисленные проблемы, включая наркотическую зависимость некоторых участников. В результате коллектив распался в 2003 году, но в 2007-м Crazy Town воссоединился. Бинзер был бессменным участником группы.

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