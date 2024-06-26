Задержаны первые подозреваемые по делу о пожаре в подмосковном Фрязино

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В результате ЧП в бывшем здании НИИ «Платан» погибли шесть человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Игорь Чигарев; 5-tv.ru

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По делу о пожаре в подмосковном Фрязино задержаны представитель собственника сгоревшего здания и замдиректора компании, которая его обслуживала последние три года. Как сообщили в Следственном комитете, их подозревают в оказании небезопасных услуг, которые привели к гибели людей.

На данный момент в ведомстве официально сообщили о шести жертвах. Причиной пожара могла стать неисправность электрической проводки. Кроме того, в здании отсутствовали системы сигнализации и пожаротушения. Были заблокированы и пожарные выходы. Расследование продолжается, сейчас устанавливают всех причастных к трагедии.

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