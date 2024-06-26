Голый «король» НАТО: кто такой Марк Рютте и чего ждать от него ждать

Политик вступит в должность в октябре этого года.

В НАТО назревают перестановки на самом высшем уровне. Послы альянса утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность нового генерального секретаря. Он вступит в должность уже в октябре этого года.

Вокруг фигуры Рютте ходит множество слухов и недомолвок, поэтому 5-tv.ru решил узнать у политолога Юрия Светлова, кто же такой этот новый генсек НАТО и чего от него стоит ожидать на международной арене.

В первую очередь стоит отметить, что Рютте — это уже четвертый человек на этой должности родом из Нидерландов. Это крайне важная деталь, так как Нидерланды являются ближайшим союзником США в Европе — даже британские политики становились генеральными секретарями НАТО реже, чем голландцы.

Марк Рютте пришел в политику в 2010 году и с тех пор неизменно занимает пост премьер-министра Нидерландов. Интересно также и то, что по факту, сегодня он является нелегитимным, так как в октябре прошлого года его партия проиграла на выборах, но Рютте все равно удержал власть в своих руках, не дав расформировать правительство.

Довольно распространены слухи о том, что политик скрывает постыдные тайны. А в одном из старых интервью, следы существования которого даже пытается стереть государственная информационная служба Нидерландов, Марк и вовсе заявлял, что любит ходить по дому голым.

Не удивительно, что при таких взглядах, у Рютте крайне-негативное отношение к России.

«Он ярый русофоб, просто ярый. При этом про себя он говорит, что он стойкий евроатлантист. Помимо общеевропейской тенденции на русофобию, у него еще это связано с крушением малазийского „Боинга“ над территорией тогда еще Украины. Он твердо убежден, что в этом виновата Россия и последовательно обвиняет ее в этом», — подмечает специалист.

К тому же, у будущего генсека есть личные несведенные счеты с бывшим президентом США Дональдом Трампом. По сути, избрание Рютте — это подушка безопасности для объединенной Европы в НАТО, которая всерьез опасается победы Трампа на грядущих президентских выборах в США.

В таком случае Марк сможет хотя бы немного отстоять интересы Европы, на которую Трамп имеет свои планы, вплоть до полного разрыва отношений и выхода США из североатлантического альянса.

В целом же, как считает эксперт, отношения России и НАТО с приходом нового генсека в любом случае не сильно изменятся. Улучшений, по крайней мере, ждать точно не стоит.

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