Суд оштрафовал гендиректора издания «Полит.ру» Ицковича за дискредитацию ВС РФ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 36 0

С 22 апреля СМИ заблокировано Роскомнадзором за освещение недостоверной информации.

Суд оштрафовал гендиректора издания «Полит.ру» Ицковича за дискредитацию ВС РФ

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал генерального директора издания «Полит.ру» Дмитрия Ицковича за дискредитацию ВС РФ. Штраф составил 150 тысяч рублей. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

С 22 апреля СМИ заблокировано Роскомнадзором за освещение недостоверной информации. Вместе с изданием также ограничен доступ к The Moscow Post, «Компромат-групп», «Русский криминал».

Совсем недавно в мае дискредитирующие образ армии России высказывания делала вдова Алексея Навального* — Юлия Навальная на платформе YouTube. Эти заявления попадают под статью 207-ю УК РФ, как публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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