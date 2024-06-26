Названа предварительная причина схода поезда с рельсов в Коми

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 189 0

РЖД: поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов из-за подмыва полотна

Названа предварительная причина схода поезда с рельсов в Коми

Фото: © РИА Новости / Макс Ветров

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Предварительной причиной схода вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов стал подмыв полотна в результате обильных осадков. Об этом рассказали в РЖД.

Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов сегодня в районе 19:30 по мск. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. Власти также сообщили, что организованных групп детей, следовавших на каникулы, в поезде не было.

Информация о пострадавших уточняется. По разным данным, их от 40 до 70. Погибших, предварительно, нет.

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