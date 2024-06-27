Следователи нашли тело мужчины под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми

|
Евгения Романова
Евгения Романова 204 0

Прежде сообщалось о пропаже двух пассажиров.

Следователи нашли тело мужчины под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми

Фото: Пресс-служба мэрии г.Воркута

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Крушение поезда в Коми

Тело мужчины обнаружено под вагоном перевернувшегося состава пассажирского поезда в Республике Коми на перегоне Инта — Угольный. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России.

«Следователями при осмотре места происшествия на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми, где сошло девять вагонов пассажирского поезда назначением Воркута — Новороссийск, обнаружено тело мужчины под одним из опрокинувшихся вагонов поезда», — указывается в сообщении.

Крушение поезда в Республике Коми

Авария на железнодорожных путях произошла 26 июня в районе 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. Как сообщили в Минздраве, пострадали 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, медики оценили как тяжелое.

Читайте также

«Ничего не понятно»: женщина разыскивает мужа после схода поезда в Коми

Позднее стало известно о пропаже двух пассажиров, которые ехали в десятом вагоне. Сообщалось, что речь идет о мужчине и молодой девушке 15-16 лет из восьмого и шестого купе соответственно. Супруга одного из пропавших пассажиров рассказала об их поисках.

В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полота в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. В Коми ввели режим ЧС после схода поезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что железнодорожники обнаружили еще один участок с размывом путей в Коми. Проблемные места были найдены в 2,5 километра от места схода поезда Воркута — Новосибирск. В связи с таким обнаружением пять было принято решение остановить пять уцелевших вагонов из состава.

Тема:
Крушение поезда в Коми
27 июн
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в Новороссийск на специальном составе
27 июн
Трагедия посреди тайги: последняя информация о крушении поезда в Коми
27 июн
«Ненасытный циклон»: синоптик о возможном влиянии погоды на ЧП с поездом в Коми
27 июн
Найдено тело второго пассажира опрокинувшегося поезда в Коми
27 июн
Числившуюся пропавшей без вести после схода поезда в Коми девочку нашли живой
27 июн
«Ничего не понятно»: женщина разыскивает мужа после схода поезда в Коми
27 июн
Режим ЧС введен в Коми после схода поезда Воркута — Новороссийск
27 июн
Два пассажира пропали после аварии с поездом Воркута — Новороссийск
27 июн
Железнодорожники обнаружили еще один участок с размывом путей в Коми
27 июн
Опубликованы кадры эвакуации пострадавших после схода поезда в Коми
+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.81
0.53 94.11
0.38
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Последние новости

13:46
Суд оштрафовал журналиста Зольникову* за участие в нежелательной организации
13:37
«Сразу после пробуждения»: Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости
13:34
ВС РФ при помощи «Кинжала» ударили по аэродромной инфраструктуре Украины
13:23
Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*
13:14
«Никогда не видел такого»: очевидец атаки на Севастополь о ранениях пострадавших
13:11
«Фантастическое событие»: Цыпкин хотел бы, чтобы в его юности тоже были «Алые паруса»

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака