Найдено тело второго пассажира опрокинувшегося поезда в Коми

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Срочная новость 438 0

РЖД: обнаружено тело второго пассажира опрокинувшегося поезда в Республике Коми

Найдено тело второго пассажира опрокинувшегося поезда в Коми

Фото: Telegram / Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры / sztproc

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Тема:
Крушение поезда в Коми

Количество погибших увеличилось до двух человек.

Найдено тело второго пассажира опрокинувшегося поезда в Республике Коми, который следовал из Воркуты в Новороссийск. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

«Сделаем все, чтобы оказать вам необходимую поддержку и помочь пережить эту невосполнимую утрату», — подчеркнули в компании.

Там также отметили, что идут поиски еще одного пассажира поезда — пока что его не удалось найти.

Отмечается, что родственники погибших при крушении поезда получат страховую выплату — она составит более двух миллионов рублей. Компания со своей стороны также поможет, добавив в нее такую же сумму.

Крушение поезда в Республике Коми

Авария на железнодорожных путях произошла 26 июня в районе 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. Как сообщили в Минздраве, пострадали по меньшей мере 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, медики оценили как тяжелое.

В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полота в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. В Коми ввели режим ЧС после схода поезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что железнодорожники обнаружили тело мужчины под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми.

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