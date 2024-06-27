Трагедия посреди тайги: последняя информация о крушении поезда в Коми

Эфирная новость 341 0

Известно о более чем 40 пострадавших, десять из них госпитализированы.

Фото, видео: Северо-Западная транспортная прокуратура; 5-tv.ru

Тема:
Крушение поезда в Коми

Тела двух человек обнаружили на месте ЧП в Коми, где с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск. Об этом сообщает РЖД.

Кроме того, известно о более чем 40 пострадавших, десять из них госпитализировали. Ситуация осложнилась тем, что сход вагонов произошел практически в глухой тайге: люди оказались почти без связи, а, чтобы просто добраться до места ЧП, спасателям и медикам потребовалось время.

Прямо сейчас там идут восстановительные работы. В самом регионе введен режим ЧС. О причинах и о том, что происходит на месте, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Спасатели и пассажиры несут 14-летнюю девочку по железнодорожному полотну. Подросток в тяжелом состоянии. Она серьезно травмировалась во время падения вагона. Пассажиры с легкими травмами дождались пожарного состава, на котором вернулись в Инту.

К этой минуте известно об одном погибшем и 40 пострадавших. Десять из них госпитализированы. Всех, насколько это возможно, оперативно доставили в больницу Инты, ближайшего к месту аварии города.

«Доктором-хирургом, который здесь работает, все были осмотрены. На данный момент полостных операций не требуется», — рассказал хирург Усинской центральной городской больницы Павел Тарарин.

Сразу после аварии оперативный штаб на месте начал поднимать списки всех, кто ехал в поезде Воркута — Новороссийск. Следователи нашли тело погибшего под одним из вагонов.

Ранее удалось связаться с женой одного из пассажиров этого рейса. Она утверждает, что муж до сих пор не вышел с ней на связь. И что с ним, пока непонятно.

«В разные стороны люди по путям ушли, и в сторону Печоры, и в сторону Инты. Поэтому вообще ничего не понятно», — заявила жена пропавшего мужчины Наталья Сосновская.

С рельсов сошли девять из 14 вагонов. На месте аварии видно, как из-под путей выходит вода. Предварительная версия случившегося — размытие полотна из-за паводка.

Поезд Воркута — Новороссийск перевернулся рядом с Интой. В итоге 232 пассажира оказались посреди глухой тайги. Добраться до этого места на машине сложно: пути идут вдоль болот, связи почти нет.

В Инту вылетела бригада санавиации Центра медицины катастроф. Борт забрал троих пострадавших в Сыктывкар. В Инте работают два пункта временного размещения — в школе и гостинице. Спасатели привезли сухпайки, неравнодушные жители — теплые вещи. Волонтеры помогают с размещением.

Для пассажиров уцелевших вагонов отправили резервный поезд. Они отправятся дальше в Новороссийск.

Тема:
Крушение поезда в Коми
27 июн
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми отправили в Новороссийск на специальном составе
27 июн
«Ненасытный циклон»: синоптик о возможном влиянии погоды на ЧП с поездом в Коми
27 июн
Найдено тело второго пассажира опрокинувшегося поезда в Коми
27 июн
Числившуюся пропавшей без вести после схода поезда в Коми девочку нашли живой
27 июн
Следователи нашли тело мужчины под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми
27 июн
«Ничего не понятно»: женщина разыскивает мужа после схода поезда в Коми
27 июн
Режим ЧС введен в Коми после схода поезда Воркута — Новороссийск
27 июн
Два пассажира пропали после аварии с поездом Воркута — Новороссийск
27 июн
Железнодорожники обнаружили еще один участок с размывом путей в Коми
27 июн
Опубликованы кадры эвакуации пострадавших после схода поезда в Коми
+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
87.81
0.53 94.11
0.38
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Последние новости

13:46
Суд оштрафовал журналиста Зольникову* за участие в нежелательной организации
13:37
«Сразу после пробуждения»: Ирина Безрукова раскрыла секрет своей молодости
13:34
ВС РФ при помощи «Кинжала» ударили по аэродромной инфраструктуре Украины
13:23
Суд в Москве заочно арестовал экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*
13:14
«Никогда не видел такого»: очевидец атаки на Севастополь о ранениях пострадавших
13:11
«Фантастическое событие»: Цыпкин хотел бы, чтобы в его юности тоже были «Алые паруса»

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Деньги польются рекой: лунный календарь стрижек на июль 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака