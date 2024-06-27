«Ничего не понятно»: женщина разыскивает мужа после схода поезда в Коми

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 270 0

Наталья Сосновская ищет мужа, ехавшего в сошедшем с рельсов поезде в Коми

Фото, видео: Мэрия Воркуты; 5-tv.ru

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Тема:
Крушение поезда в Коми

Мужчина возвращался с работы, когда произошла авария.

После происшествия с поездом в республике Коми пропали два пассажира. Супруга одно из них, Наталья Сосновская, в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала о поисках.

Женщина сообщила, в том поезде ее супруг возвращался с работы. После аварии он перестал выходить на связь. Она тут же обратилась на горячую линию, но пока никакой информации о местонахождении ее супруга не поступало.

В больницах, куда доставили пострадавших, его нет. С женщиной также связывались волонтеры, но у них даже нет списков тех, кто поступил в пункт временного размещения.

«Очень много информации. И в разные стороны люди по путям ушли, и в сторону Печоры, и в сторону Инты. Поэтому вообще ничего не понятно», — сказала Сосновская.

ЧП на ж/д путях произошло 26 июня в районе 19:30 по московскому времени.  Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. По предварительным данным, погибших нет.

Как сообщили в Минздраве, пострадали 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка медики оценили как тяжелое. 

В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полота в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как эвакуировали пострадавших после схода поезда в Коми.

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