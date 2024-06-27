Числившуюся пропавшей без вести после схода поезда в Коми девочку нашли живой. Об этом сообщили власти Воркуты.

«Пятнадцатилетняя девочка найдена живой, подробности выясняются», — рассказали ТАСС в администрации города.

Авария на железнодорожных путях произошла 26 июня в районе 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. Как сообщили в Минздраве, пострадали по меньшей мере 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, медики оценили как тяжелое.

В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полота в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. В Коми ввели режим ЧС после схода поезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи нашли тело мужчины под вагоном опрокинувшегося поезда в Коми.