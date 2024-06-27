«Ненасытный циклон»: синоптик о возможном влиянии погоды на ЧП с поездом в Коми

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Евгения Романова
Евгения Романова 62 0

Тишковец: причиной схода с рельсов поезда в Коми стали рекордные дожди

«Ненасытный циклон»: синоптик о возможном влиянии погоды на ЧП с поездом в Коми

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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Тема:
Крушение поезда в Коми Погода

Жертвами происшествия, предварительно, стали два человека.

Циклон, обрушившийся на Приуралье небывалыми осадками, стал причиной размытия полотна и, как следствие, схода с рельсов пассажирского поезда «Воркута — Новороссийск» в Республике Коми. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что причиной размытия полотна под Интой в Коми стал паводок. Так, в результате осадков насыпь размыло водой.

«Все Приуралье в течение нескольких дней находилось под влиянием ненастного циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками», — объяснил синоптик.

Тишковец рассказал, что за период с 25 по 26 июня в городе Вуктыл выпало 73 миллиметра осадков, или семь ведер дождевой воды на метр квадратный. Это 150% от всей месячной нормы.

Крушение поезда в Республике Коми

Авария на железнодорожных путях произошла 26 июня в районе 19:30 по московскому времени. Девять вагонов поезда «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов. Известно, что в поезде находились 232 пассажира. Как сообщили в Минздраве, пострадали 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, медики оценили как тяжелое. В результате происшествия, предварительно, погибли два человека.

В РЖД назвали предварительной причиной случившегося подмытые полота в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося. В Коми ввели режим ЧС после схода поезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что числившуюся пропавшей без вести после схода поезда в Коми девочку нашли живой. Молодой пассажирке 15 лет.

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