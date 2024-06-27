На выставке-форуме «Россия» прошел выпускной Сеченовского университета

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 60 0

На праздничной церемонии присутствовали несколько тысяч учащихся вуза.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte; 5-tv.ru

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На выставке-форуме «Россия» прошел выпускной Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, на котором присутствовали не менее четырех тысяч студентов. Кадры с торжественной церемонии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Сегодня 645 дипломов получат студенты из 54 стран мира», — подчеркнул ректор университета Петр Глыбочко.

Церемония вручения дипломов проходила в столице на ВДНХ. На ней присутствовал не только сам ректор университета, но и глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее 5-tv.ru показал, как Северная столица готовится к празднику «Алые Паруса», который пройдет в Петербурге уже завтра.

В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. И каждый год праздник удивляет, восхищает и вдохновляет миллионы зрителей, главные из которых — выпускники.

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