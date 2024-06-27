«Вот правильный вариант»: медиум Шепс рассказал, как найти мужчину мечты

«Запрос во Вселенную» необходимо формулировать правильно — особенно это касается отношений. От мыслей и слов может зависеть результат, которого в будущем рано или поздно достигнет просящая. Об этом рассказал популярный медиум, победитель 14-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс.

Маг отметил: не стоит спрашивать, будет ли у вас любимый. Намного важнее подумать о том, какие действия для этого стоит предпринять.

«Что мне нужно сделать, чтобы у меня быстрее появился любимый — вот правильный вариант. Если вы видите себя с кем-то, значит, одна из ваших копий, с кем-то именно таким уже находится. Если у нее — копии — это получается, значит, возможно и для вас. Если вы это увидели, то можете создать это в голове. Ну, вам кажется, что создаете, на самом деле вы улавливаете как магнит», — объяснил Шепс.

По его словам, в том случае, если человек чего-то искренне желает, не нужно тревожиться о результате, ведь «получиться может все».

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