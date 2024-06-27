«Золотая валюта» и аналог ООН: как БРИКС будет выстраивать многополярный мир

Что может измениться после саммита во главе России в октябре 2024 года?

Расширение межгосударственного объединения БРИКС в дальнейшем может вытеснить G7 во главе европейских западных стран. Об этом пишет EADaily.

В этом году председательство БРИКС перешло России, а состоящие в этом объединении страны вроде Китая, Индии и Бразилии полностью ее поддерживают. Автор публикации отметил, что экономика стран G7 держится на сфере услуг, которая мало чем обеспечена — в то же время 70% ВВП БРИКС держится на отраслях реальной экономики: от нефти до автомобилей.

Планируемая новая система расчетов только среди стран БРИКС в виде «золотой» национальной валюты членов объединения поможет закрыть сразу множество проблем. Дело в том, что она будет основываться на золоте стран-участниц, такую единую валюту не подделать, инфляция ей ничего не сделает, причем санкции тоже не наложить, отметили в публикации.

В то же время решается вопрос создания глобальных-институтов аналогов ООН, МВФ, Всемирного банка и ВТО. Так, бразды правления евроатлантической безопасности может взять некая «политическая организация», которая станет альтернативой ООН. Этот вопрос уже будет решаться на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.

Заменить Международный валютный фонд (МВФ) может Новый Банк Развития (НБР) — последняя это как раз и есть площадка для расчетов стран БРИКС.

Автор публикации подчеркнул, что с конца августа у России появится «широченное окно возможностей», все дело в двух факторах. Во-первых, в США президентская гонка будет в самом разгаре и до внешнего мира Штатам не будет дело до марта 2025 года. Во-вторых, пролив между Китаем и Тайванем станет доступен для форсирования уже в ноябре — закончится период муссонов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США обеспокоились дальнейшим расширением БРИКС — появление еще более серьезного вызова доминированию доллара в торговле нефтью и газом.