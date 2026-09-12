«Кардинальные преобразования»: Путин высказался о геополитике на БРИКС

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 21 0

Как подчеркнул российский лидер, именно в рамках объединения сосредоточен интеллектуальный и технологический потенциал.

Выступление Путина на БРИКС

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Путин: на мировой арене происходят кардинальные геополитические преобразования

На мировой арене происходят кардинальные геополитические преобразования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита БРИКС в Нью-Дели.

«На мировой арене сейчас происходят по-настоящему кардинальные геополитические и геоэкономические, технологические и социальные преобразования», — отметил Путин.

Как подчеркнул российский лидер, именно в рамках БРИКС происходит сосредоточение ключевого интеллектуального и технологического потенциала человечества. По его словам, авторитет и статус объединения на мировой политической арене лишь увеличивается. Также российский лидер указал на то, что партнерство в БРИКС выстраивается на понятиях равенства и общности интересов.

Ранее Путин отметил на саммите, что государства, входящие в объединение, продолжают масштабировать сотрудничество в сфере геополитики, а также международной безопасности, экономической и финансовой сфер, культуры и гуманитарного содействия.

Кроме того, Путин выступил за обновление международных экономических институтов, включая Всемирную торговую организацию (ВТО), Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк.

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«Кардинальные преобразования»: Путин высказался о геополитике на БРИКС

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