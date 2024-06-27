Избежать отравления: какие продукты первыми портятся в жару

Хорошая солнечная погода порой может быть чревата неприятными последствиями. Самое главное — сохранять бдительность.

В жаркое время года некоторые продукты питания начинают портиться намного быстрее, из-за чего учащаются случаи отравления. Об этом в беседе с KP.RU рассказал руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Специалист объяснил: летом можно столкнуться с неприятными последствиями после употребления в пищу некачественных продуктов.

«В жару практически все готовые блюда и кулинарные изделия становятся опасны уже через два-три часа. Это относится и к продуктам с длительным сроком хранения. Летнее тепло и влажность — самые благоприятные условия для быстрого размножения опасных микроорганизмов», — отметил эксперт.

В подобных условиях микробная обсемененность продуктов начинает удваиваться: через час в четыре раза больше, через два — уже в 16. Однако еда остается внешне свежей и качественной.

Употребление таких продуктов приводит к пищевому отравлению. Бактерии, словно «транспорт» при острой кишечной инфекции, оказываются в организме человека и размножаются уже внутри, вызывая рвоту, диарею и интоксикацию.

Во время токсикоинфекции же в организм человека попадают патогенные микроорганизмы, которые размножились на продуктах во время их перевозки, неправильном хранении или приготовлении.

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