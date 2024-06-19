Настоящий свинарник: где готовили и упаковывали еду, отравившую более 200 россиян

Последние данные о массовом заболевании ботулизмом людей, которые заказывали доставку готовой еды. В Москве, Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде, в общей сложности, уже около 200 пострадавших. И везде один и тот же поставщик опасной продукции.

Компания расположена недалеко от столицы, ее руководители сегодня задержаны, им предъявлены обвинения. А там, где производились зараженные продукты, удалось побывать только корреспонденту «Известий» Игорю Капорикову.

Балашиха. Промышленная зона в деревне Дятлово. Тут приготовили и упаковали ту самую фасоль, которой отравились сотни человек.

В этом здании и находилось производство. Сейчас ворота и двери по кругу опечатаны. На территории предприятия — тишина, увидев камеру представители руководства быстро покинули территорию. Остались только двое — охранник и один из рабочих. Про отравления, они будто не слышали.

Производственные помещения больше напоминают свинарник. Кругом грязь, протухшие овощи и фрукты, рванная одежда. Люди здесь работают и живут.

На территории производства, находится общежитие. Условия не самые подобающие. Грязь.

Рядом с производством еще несколько вагончиков, есть общая столовая, она же склад. Несколько мешков — открыты, а в них то, что мы искали. Та самая фасоль, красная высушенная. Ее здесь не пару мешков, а десятки. Хранится она не на складе, а на месте, где рабочие принимают пищу. Здесь столы, там кухонная зона. В таких условиях здесь все и хранят.

Что не уместилось — киснет на улице. Мы обнаружили еще продукцию. Это маринованные огурцы. Пахнут уже как не свежие, да и выглядят также. Посмотрите, сколько их здесь, сотни бочек.

Хозяин стухших запасов — предприниматель Анатолий Шин. Его компания «Савон-К» — один из крупнейших изготовителей и поставщиков для многих торговых интернет-платформ. В том, числе «Локалкитчен», она же — «Кухня на районе». Салат именно этой фирмы попробовал муж москвички Алины.

«На следующий день муж проснулся, у него был гнусавый голос. Искажена речь, он как мямлил немного», — вспоминает она.

Это один из главных признаков — ботулизма. Вот только симптомы проявляются спустя сутки, в начале все напоминает обычное отравление.

«Самым важным в течении ботулизма является развитие дыхательной недостаточности. Тоже связано с неврологическими поражениями, нарушения глотании, дыхательные центры, может быть остановка дыхания», — отмечает Елена Тихомолова, заместитель главного врача по медицинской части.

Ботулизм — это инфекция, которая не передается от человека к человеку. Бактерии обычно образуются в консервированных продуктах, которые были произведены с нарушениями.

«Не выдерживается температура стерилизации или же не надлежащие санитарное состояние на предприятии. В этом случае развивается ботулизм», — уточняет Елена Мясникова, технолог.

Интересно, что на одной из пачек фасоли указан адрес второй фирмы Анатолия Шина — «Подмосковные традиции». Судя по данным из открытых источников, никаких сертификатов и разрешений на хранение и производство продуктов у этой компании нет. Обвинение фигурантам уголовного дела уже предъявлено. Предпринимателям вменяют серьезную статью — производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.