Львова-Белова посетила пострадавших при обстреле Севастополя детей

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 85 0

Омбудсмен также провела беседы с врачами.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова посетила в московской клинике доктора Рошаля пятерых детей, которые пострадали при обстреле Севастополя.

«Обсудили все вопросы, которые требуют сейчас нашего включения», — прокомментировала Львова-Белова разговор с родителями детей и врачами.

Она также отметила, что в настоящее время самой главной задачей является полное выздоровление детей.

Боевики ВСУ атаковали Севастополь 23 июня. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. По данным Минздрава, в результате атаки киевского режима на Севастополь пострадали 153 человека, в том числе 27 детей. Как уточнял губернатор Севастополя Михаил Развожаев, погибли четыре человека — два ребенка и двое взрослых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия ответит США на удары Украины по Севастополю.

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