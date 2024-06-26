Рябков о военном ответе России на атаку на Севастополь: «Не исключаю»

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Евгения Романова
Евгения Романова 894 0

Рябков допустил военно-технический ответ США на атаку на Севастополь

Рябков о военном ответе России на атаку на Севастополь: «Не исключаю»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Теракт на побережье Севастополя Спецоперация

В МИД ранее указали на то, что именно США составляют полетные задания для боевиков Украины.

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков допустил возможность военно-технического ответа на действия США из-за ударов армии Украины по Севастополю. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — ответил Рябков на соответствующий вопрос.

Накануне, 25 июня, министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин провели первые переговоры, причем по инициативе американской стороны. Главы ведомств обсудили по телефону конфликт на Украине. Подробнее — читайте в нашем материале.

Атака боевиков ВСУ на Севастополь

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Боевики ВСУ атаковали Севастополь накануне, 23 июня. По данным Минобороны России, удар они нанесли американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боеприпасами. Причем четыре из них были сбиты силами ПВО, одна подорвалась осколочной частью в воздухе над городом.

По данным Минздрава, в результате атаки украинских боевиков на Севастополь ранения получили 153 человека, в том числе 27 детей. Как уточнял Развожаев, в этом происшествии погибли четыре человека — два ребенка и двое взрослых гражданских.

Следственный комитет России квалифицировал ракетную атаку армии Украины на Севастополь как террористический акт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) до особого распоряжения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский политолог Джексон Хинкл назвал удар ВСУ ракетами США по Севастополю эскалацией огромного масштаба.

Тема:
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