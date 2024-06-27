«Полная чушь»: Сергей Мазаев раскритиковал использование ИИ для создания музыки

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 40 0

Музыкант Сергей Мазаев раскритиковал использование ИИ для создания музыки

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Рок-группа не использует нейросети для написания своих песен.

Искусственный интеллект (ИИ) никогда не сможет превзойти человека, который самостоятельно создает музыку. Таким мнением с 5-tv.ru поделился заслуженный артист России, солист рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев во время творческой встречи в честь 35-летия коллектива.

Как признался певец, вместе с коллегами по цеху они попробовали использовать нейросеть для создания музыки, однако идея не увенчалась успехом — артист не нашел никаких плюсов в таком популярном сегодня «помощнике».

«Полная чушь вообще. Абсолютная хрень. И вообще словосочетание „искусственный интеллект“ — это, конечно, вранье. Он не может существовать. Просто если люди знают, как устроен настоящий интеллект, они никогда в жизни такое название не дадут», — сказал Мазаев в пресс-центре МИЦ «Известия».

ИИ, несмотря на всю сложность устройства, не имеет никакого отношения к «интеллекту», считает Мазаев. Ведь никакая машина никогда не сможет повторить мыслительный процесс человека и сгенерировать рождение новых, особенных идей.

«Каждую долю секунды у нас образуются и развиваются десятки нейронных связей. Совершенно хаотично, совершенно непредсказуемо», — отметил заслуженный артист России.

Описать неповторимую механику этого процесса, подчеркнул Мазаев, невозможно. Так, нейросеть может существовать только в голове человека, память которого «динамична» и уникальна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мазаев раскрыл программу юбилейного концерта рок-группы «Моральный кодекс».

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