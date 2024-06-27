Мазаев раскрыл программу юбилейного концерта рок-группы «Моральный кодекс»

Коллектив отмечает в этом году свое 35-летие.

Юбилейный концерт рок-группы «Моральный кодекс» преподнесет много сюрпризов для фанатов. Об этом 5-tv.ru рассказал лидер музыкального коллектива Сергей Мазаев.

«В этом концерте мы поиграем песни, которые редко играем на маленьких наших клубных концертах», — приоткрыл завесу тайны Мазаев.

Музыкант признал, что на юбилейном концерте в честь 35-летия группы будет не только тяжелая музыка, но и полюбившиеся широкой публике хиты. Мазаев также рассказал, что он и его коллеги из «Морального кодекса» не выбирали конкретную дату, когда рок-группа появилась на свет.

«Вы знаете, отмечание 35-летия у нас происходит постоянно — перманентно», — сказал знаменитый музыкант Мазаев.

Сам же юбилейный концерт состоится в Москве уже 29 июня, выступление будет проходить в столичном Зеленом театре ВДНХ.

Мазаев предупредил, что рок-группа на концерте появится в измененном виде — из оригинального состава останется только он и клавишник Константин Мирнов. Среди новых участников — барабанщик Петр Ившин, басист Сергей Гейер, а также гитарист Сергей Сухов.

Стоит упомянуть, что «Моральный кодекс» была создана еще в далеком 1989 году поэтому и музыкантом Павлом Жагуном. Причем даже спустя десятки лет о хитах «Морального кодекса» вспоминают с теплотой — в том числе и российские политики. Так главе МИД РФ Марии Захаровой запала в душу композиция «До свидания, мама!» от 1990 года. Вскоре после выхода этого хита — рок-группа получила всенародную популярность.

Ранее 5-tv.ru писал, как в конце прошлого года у лидера рок-группы «Моральный кодекс» нашли опухоль.