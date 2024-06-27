Песни SНАМАN удалили из стримингового сервиса Spotify

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 75 0

Под волну санкций также подпали и другие российские знаменитости.

Песни SНАМАN удалили из стримингового сервиса Spotify

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песни исполнителя и автора Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, исчезли из стримингового сервиса Spotify. Кроме того, на платформе переименовали песни певицы Полины Гагариной.

В новом антироссийском списке санкций Евросоюза несколько дней ранее появилось имя Ярослава Дронова. Сам он отреагировал на это строчкой из своей песни. Он написал в своем Telegram-канале, что Запад наложил на него ограничения, «потому что он— русский».

Недружественные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокими экономические показатели, а Запад делает своими ограничениями плохо только себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против РФ. Под санкции подпали 116 физических и юридических лиц России. 

+20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
84.96
-2.85 90.99
-3.12
Риск стать жертвой мошенников: китайский гороскоп на июль 2024 года

Последние новости

2:40
Точным ударом: ВС РФ показали кадры уничтожения РСЗО HIMARS
2:18
«Настоящая катастрофа»: Карин Кнайсль об утрате Европой верховенства закона
1:54
Политическое лицемерие: как МОК дискредитирует Олимпийские игры в Париже
1:30
Жильцам ветхого дома из Пензенской области предложили переехать в комнату с плесенью
1:08
Беременна в 11: в Германии школьница родила от отчима, но не все так просто
0:46
Сигнал для женщин? Егор Крид дал редкий комментарий о личной жизни

Сейчас читают

Кашель, слабость, боль: россиян атакуют парагрипп и РС-вирус
История визажиста из Казани о ботулизме — первые симптомы, лечение и при чем здесь ботокс
«Пример публичным людям»: адвокат Жорин оценил щедрый поступок разводящегося с Алсу Абрамова
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака