«Всех обхитрила»: Овсянникова раскрыла секрет своих пластических операций

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 64 0

Овсянникова призналась, что хотела ужаснуть людей своим внешним видом

«Всех обхитрила»: Овсянникова раскрыла секрет своих пластических операций

Фото: Instagram* / mmmargaaret

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Артистка призналась, что удивила своим ходом даже Филиппа Киркорова.

Российская певица и блогер Марго Овсянникова в эфире телешоу на федеральном канале «сняла» ужаснувшие аудиторию неестественные скулы.

«Я не хотела никого обидеть, но это и была моя цель — чтобы все ужаснулись, чтобы сказали: „Какой страх!“ Я специально сделала экстрим-пластику, чтобы со стороны посмотреть, до чего может довести себя молодая девушка», — заявила Овсянникова.

Певица также призналась, что накладные части сделали по индивидуальным параметрам ее лица.

«Я всех обхитрила, даже Филиппа Бедросовича — он был в шоке», — рассказала знаменитость.

В мае Марго Овсянникова заявила, что сделала ряд пластических вмешательств. За это ее раскритиковали поклонники, заявив, что она себя «изуродовала».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров шокирован результатами пластики Марго Овсянниковой.

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