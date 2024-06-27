«Всех обхитрила»: Овсянникова раскрыла секрет своих пластических операций
Овсянникова призналась, что хотела ужаснуть людей своим внешним видом
Фото: Instagram* / mmmargaaret
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Артистка призналась, что удивила своим ходом даже Филиппа Киркорова.
Российская певица и блогер Марго Овсянникова в эфире телешоу на федеральном канале «сняла» ужаснувшие аудиторию неестественные скулы.
«Я не хотела никого обидеть, но это и была моя цель — чтобы все ужаснулись, чтобы сказали: „Какой страх!“ Я специально сделала экстрим-пластику, чтобы со стороны посмотреть, до чего может довести себя молодая девушка», — заявила Овсянникова.
Певица также призналась, что накладные части сделали по индивидуальным параметрам ее лица.
«Я всех обхитрила, даже Филиппа Бедросовича — он был в шоке», — рассказала знаменитость.
В мае Марго Овсянникова заявила, что сделала ряд пластических вмешательств. За это ее раскритиковали поклонники, заявив, что она себя «изуродовала».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров шокирован результатами пластики Марго Овсянниковой.
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