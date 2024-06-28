Основная доказательная база: в России отмечают День судебного эксперта

Специалисты помогают пролить свет на многие важные вопросы.

Отличить подделку от настоящей банкноты, понять как и чем взломали замок и даже восстановить по мельчайшим фрагментам разорванной бумаги — важные документы! Кажется им все по плечу!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают судебные эксперты! Без их работы не обходится расследование ни одного уголовного дела, ведь именно их экспертиза порой служит основной доказательной базой! Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов погрузился в тонкости их работы.

Это улики реального уголовного дела. Мошенники изготовили целую партию пятитысячных купюр. Причем довольно искусно: на глаз от оригинала не отличишь. Но судебные эксперты рассматривают купюру под ультрафиолетом.

«Одна банкнота обладает свечением, как в базе данных. В базе данных это все банкноты, изготовленные производством „Гознак“. А другая банкнота, которая расположена снизу, она обладает другим свечением», — сообщила начальник отдела технической экспертизы документов Елена Киселева.

Теперь банкноту смотрят под микроскопом. На настоящей — мелко напечатаны элементы защиты. Окончательный вердикт — в руках у экспертов подделка!

В этом отделе исследуют не только купюры. К специалистам попадают паспорта, акцизные марки алкоголя, медицинские книжки. Эксперты способны узнать, пытались ли злоумышленники удалить с бумаги информацию с помощью лезвия, как дети делали в школе, когда допускали в слове ошибку. Или дописывались ли от руки лишние знаки — например, цифры к суммам.

Самый распространенный вид мошенничества — подделка договора купли-продажи. Вот реальная история, над которой работала Марина Торопова. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения оставил подпись на пустом листе. А мошенники с другой стороны напечатали договор о продаже квартиры.

«Была фальсификация, он не подписывал как таковой договор купли-продажи. Все это было напечатано после того, как была получена его подпись», — ведущий государственный судебный эксперт Марина Торопова.

Текст увеличили в несколько тысяч раз. И увидели, что в местах, где стоит подпись, краска принтера плохо легла на бумагу. Потому что она уже была повреждена ручкой.

Экспертиза помогла выявить целую преступную сеть, которая занималась подделкой таких договоров. Однако мошенники становятся все изобретательнее. Например, научились подделывать почерк с помощью специального прибора.

Кто из нас, например, во время разговора по телефону, не рисовал на бумаге каракули или не оставлял множество подписей? Вот только попади такой лист в руки злоумышленников, последствия могут быть плачевными.

Мошенники научились точь-в-точь воспроизводить рукописный текст с помощью вот такого устройства. Оно называется плоттер. И ваша подпись вполне может оказаться на завещании, договоре купли-продажи или любом другом документе.

Чтобы понимать принцип работы устройств и определять созданные им подделки, судебные эксперты и сами создали плоттер.

«Злоумышленники получают тот объект, который им нужно воспроизвести, копируют его, ну, например, с помощью сканера. После этого переводят в специальные графические редакторы. После чего плоттер начинает рисовать», — старший государственный судебный эксперт отдела технической экспертизы документов Дмитрий Кузин.

Иногда, как шутят сами судебные эксперты, им приходится собирать пазлы. Так они называют документы, которые уничтожили в шредере. Это трудоемкий процесс, но с такой задачей специалисты справляются. Эта лаборатория судебной экспертизы — самая современная и передовая.

Открыли ее всего несколько месяцев назад. Работают специалисты на отечественном оборудовании. И оно даже лучше зарубежного. Помогает увидеть, например, черные следы на черных предмета

В этом же отделе лаборатории изучают замки — как и чем их взломали или просто сломали при проникновении в квартиру. От этого зависит статья, по которой будут судить злоумышленника. В этой же лаборатории проводят дактилоскопию. Применяют и восстановленную ламповую сажу, как больше ста лет назад, так и современные материалы.

В соседней лаборатории изучают драгоценные камни. Например, бриллианты. Под их видом мошенники чаще всего выдают подделку. Новейший прибор за несколько секунд определяет подлинность. А вот этот аппарат рисует 3D-модель бриллианта. Чтобы эксперт оценил его стоимость. Чем лучше обработаны грани — тем дороже камень. Раньше огранку приходилось изучать с помощью лупы. И не всегда эксперты могли увидеть мелкие недостатки.

Здесь же изучают металлы. Нередки случаи, когда мошенники под видом золота продают позолоченный сплав меди. Сами судебные эксперты говорят, что от них ничего не скроешь — какими бы преступники ни были изобретательными. Правда, иногда бывают сложнейшие задачи. На решение которых уходят недели. Но они — справляются.