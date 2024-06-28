В Петербурге курьер сервиса доставки еды до смерти забил 50-летнего мужчину

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 1 309 0

Молодой человек наносил удары, пока оппонент не скончался.

В Петербурге курьер сервиса доставки еды до смерти забил 50-летнего мужчину

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге правоохранительные органы обнаружили бездыханное тело 50-летнего мужчины. По предварительным данным, его до смерти забил курьер сервиса по доставке еды. Об этом стало известно эксклюзивно 5-tv.ru.

По данным источника, у 32-летнего молодого человека службы доставки возник конфликт с мужчиной, в результате чего завязалась драка. Первый избивал 50-летнего мужчину, нанося ему удары — в том числе и по голове.

В итоге второй участник конфликта скончался, а вызванные правоохранительные органы обнаружили на месте уже труп мужчины. По горячим следам нападавший был задержан — решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что были сняты смывы с рук подозреваемого. С места происшествия также изъяты мобильный телефон и отпечатки пальцев.

Ранее 5-tv.ru писал, как участниц шоу «Пацанки» Кузнецову и Купер избили и ограбили в Москве. Как развивался конфликт?

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
84.96
-2.85 90.99
-3.12
Шесть знаков зодиака получат шанс кардинально изменить свою жизнь: гороск...

Последние новости

13:22
От табака до автомобилей: Минобороны передали изъятое у нарушителей имущество
13:11
Уехавшая на Украину Мария Максакова* не оплатила долги в России
13:08
Колокольцев потребовал от ООН четкой и взвешенной оценки по обстрелу Севастополя
12:55
Правильное питание: почему сахар полезнее, чем его заменители
12:50
Краснов раскритиковал работу по защите прав обманутых дольщиков
12:40
Волшебный вечер: музыка, без которой нельзя представить «Алые паруса»

Сейчас читают

«Жесткие бои»: Эльман Пашаев раскрыл местоположение Алексея Блиновского
В Петербурге курьер сервиса доставки еды до смерти забил 50-летнего мужчину
Сказка в Петербурге: состоялась генеральная репетиция «Алых парусов»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака