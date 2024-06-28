«До обморока» — Тодоренко рассказала о составленном Топаловым завещании

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 72 0

Телеведущая Тодоренко: супруг Топалов составил завещание еще два года назад

«До обморока» — Тодоренко рассказала о составленном Топаловым завещании

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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У нее с мужем произошел серьезный разговор — он объяснил свое решение.

Экс-вокалист группы Smash! Влад Топалов уже составил завещание на случай своей смерти — это произошло еще два года назад. Об этом заявила его супруга и телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в социальных сетях.

«Я испугалась, за доли секунд успев накрутить себя до обморока», — призналась Тодоренко.

Девушка рассказала, что два года назад муж лично подошел к ней и заявил, что начал составлять завещание. Эта новость тогда шокировала телеведущую, она также стала причиной серьезного разговора с Топаловым, который сказал, что желает достойно воспитать сыновей.

Певец также заявил, что планирует передать им то, что у них есть при условии — если дети сами выразят такое желание.

Тодоренко также призналась перед своими поклонниками, что именно после того случая они «придумали семейное дело», чтобы их дети были укрыты одеялом из уюта и комфорта, который останется с ними навсегда.

Обе звезды познакомились еще в 2017 году, но пышная свадебная церемония в Италии прошла лишь спустя два года, тогда спустя месяц у них родил первый сын — Михаил. В 2022 супруга подарила мужу еще одного мальчика, его назвали Мирославом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что даже сейчас Влад Топалов задумывается о своей смерти. Так, певец попросил свою жену родить третьего ребенка.

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