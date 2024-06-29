Праздник должен запомниться: семь советов врача, как правильно отметить выпускной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Специалист Минздрава Дроздова: на выпускном не пейте спиртное и не переедайте

Праздник должен запомниться: семь советов врача, как правильно отметить выпускной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В российских школах 28 июня пройдут выпускные вечера. Как сделать, чтобы праздник запомнился радостью и позитивными эмоциями?

Как правильно, без вреда для здоровья, отпраздновать выпускной? Об этом в интервью aif.ru рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Любовь Дроздова. Главное, подчеркнула она, придерживаться семи правил.

Откажитесь от алкоголя

Выпускной должен запомниться радостью и позитивными эмоциями, а алкоголь может превратить его в неприятное приключение, вспоминать которое будет мучительно стыдно.

Дроздова отметила, что спиртное провоцирует агрессию и потерю контроля над собой. Соответственно, в состоянии опьянения возрастает риск совершить опасные поступки, которые могут стоить здоровья, а то и жизни. Поэтому от алкоголя на выпускном стоит отказаться, тем более что и без него отметить праздник можно ярко и весело.

Не переедайте

Перед выпускным не стоит голодать, иначе есть вероятность переесть на праздничном застолье и навредить здоровью. Переедание может стать причиной плохого самочувствия и испортить выпускной, предостерегла врач.

Она посоветовала выбирать легкие блюда, а также следить за качеством еды, поскольку в летнюю жару она быстро портится.

Пейте достаточно воды

Вода — залог хорошего самочувствия. Человеку необходимо в среднем около 1,5-2 литров в сутки, а в жару и при физической нагрузке еще больше. Лучшего всего, по словам Дроздовой, утолять жажду чистой водой температурой 15-20 градусов. От употребления газированных, кофеинсодержащих и сладких напитков лучше воздержаться.

Избегайте перегревания и переохлаждения

Одевайтесь на выпускной в соответствии с погодой. Помните, что перегревание может привести к солнечному или тепловому удару, а переохлаждение повышает риск подхватить вирусную инфекцию и спровоцировать обострение имеющихся заболеваний.

Выспитесь перед праздником

Накануне выпускного постарайтесь уснуть в привычное время. Нарушение биологических часов может испортить настроение, вызывает набор веса и развитие сахарного диабета, ожирения, артериальной гипертензии и других болезней, предупредила Дроздова.

Танцуйте на выпускном

На празднике активно двигайтесь и танцуйте с друзьями — это полезно и приятно. Но не забывайте делать паузы, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Общайтесь и будьте позитивными

На празднике общайтесь с друзьями и учителями, делитесь воспоминаниями о школьных годах, благодарите наставников. Помните, что многих из них вы теперь не будете регулярно видеть, поэтому оставьте друг о друге приятные впечатления.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.

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