В шаге от взрослой жизни: Путин поздравил выпускников с окончанием школы

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Путин поздравил выпускников российских школ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Президент передал молодому поколению слова напутствия.

В российских школах сегодня пройдут выпускные вечера. Обучение в 9-х и 11-х классах в этом году завершили больше двух миллионов ребят. Все они стоят всего в одном шаге от начала взрослой жизни. Свои поздравления и напутствия им передал Владимир Путин.

Президент поздравил не только самих выпускников, но и их родителей и наставников. Путин отметил, что этот праздник наполнен мечтами, надеждами и романтикой юности.

«Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой, самостоятельной, где все ключевые решения вы будете принимать сами. Прощаясь со школой, мы говорим спасибо своим педагогам. С самых первых школьных дней они были рядом, переживали за вас как за родных, поддерживали в трудную минуту, помогали поверить в себя. Ваши учителя всегда будут восхищаться вашими успехами», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что День молодежи в России в 2024 году будут праздновать в субботу, 29 июня, однако отмечания затронут пятницу и воскресенье. Мероприятия пройдут в том числе в Москве. Как появился праздник День молодежи, как его будут отмечать в 2024 году и что ожидается — читайте в материале 5-tv.ru.

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