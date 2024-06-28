«Не больше пяти лет»: невролог предупредил Джо Байдена об опасности

У американского лидера сформировался выраженный синдром деменции, который уже невозможно скрыть.

Президенту США Джо Байдену осталось жить четыре-пять лет. Об этом пишет KP.RU, приводя мнение врача-гериатра и невролога Валерия Новоселова.

«При таком уровне нагрузки Джо Байдену осталось жить немного — четыре-пять лет. Среднее течение деменции — семь-восемь лет, у президента США она началась два-три года назад. Боюсь, в скором времени мы увидим злобного человека, который будет говорить лишь короткими предложениями, постоянно теряться во времени и пространстве — даже в знакомых местах — и везде пытаться сесть на несуществующий стул», — считает специалист.

Свои выводы Новоселов сделал после просмотра дебатов Байдена с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. По наблюдениям врача, на сегодня у американского лидера сформировался выраженный синдром деменции, который уже невозможно скрыть.

Новоселов считает, что ухудшение когнитивных функций у Байдена в первую очередь провоцирует нагрузка, не соответствующая его возрасту и общему состоянию. К примеру, полтора часа простоять на сцене и вести оживленную беседу для президента США уже непросто.

«Очевидно, что Байдену дают стимуляторы, которые повышают внимание и активность, но работают они на очень короткое время. Кроме того, провоцируют повышение артериального давления и выплески агрессии», — отметил врач.

Новоселов уверен, что грядущие выборы для Байдена могут стать фатальными.

Британская газета The Guardian указала, как Байден во время первых телевизионных дебатов «покачивается и закрывает глаза». В свою очередь издание Politico написало, что президент «спотыкается и бормочет в начале дебатов».

Также журналисты обратили внимание на то, что Байден говорил на дебатах очень тихо, редко удачно отвечая на вопросы. Голос его был хриплым, неуверенным, а взгляд терял фокус.

Иногда действующий президент прямо во время речи замолкал. Не помогла даже недельная изоляция на базе Кемп-Девид в компании помощников, которые усердно готовили его к дебатам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Трамп выиграл дебаты с Байденом.