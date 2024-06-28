«Сам дурак»: почему Трамп выиграл дебаты с Байденом
Политолог Беляков: Трамп во время дебатов выглядел убедительнее Байдена
Фото, видео: Reuters / Mike Blake; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По мнению политолога, оба кандидата хорошо подготовились к дискуссии.
Поведение кандидата на пост президента США Дональда Трампа во время телевизионных дебатов было более убедительным, чем действующего американского лидера Джо Байдена. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru высказал политолог Вячеслав Беляков.
При этом, по словам эксперта, база аргументов у каждого из кандидатов была примерно на одном уровне.
«На мой взгляд, Трамп выглядел убедительнее просто потому, что он в принципе лучше выглядит. Нельзя сказать, что аргументы кого-то из кандидатов в президенты были принципиально лучше, чем аргументы другого. Потому что это выглядело как такая перепалка уровня «дурак — сам дурак“», — считает политолог Вячеслав Беляков.
Эксперт обратил также внимание на то, что трамп и Байден стремились во время встречи упрекнуть друг друга в прошлых грехах. Они припомнили друг другу нелицеприятные эпизоды как из политической карьеры, так и личной жизни.
«По очереди рассказывали, что один оппонент развалил экономику США, что из-за действий другого оппонента ситуация сложная с нелегальной миграцией, что провалы США во внешней политике — это тоже вина кого-то», — объясняет политолог.
При этом Вячеслав Беляков оценил высокий уровень подготовки Джо Байден вопреки его состоянию здоровья. Политолог отметил, что действующий президент США выглядел уже уставшим.
«Джо Байден все-таки подготовился к дебатам хорошо, заикался минимально и, в общем, довольно внятно говорил, чего от него не всегда можно добиться, не терялся в пространстве. Но при этом, конечно же, зрители американских дебатов увидели, что их действующий президент безнадежно устал», — считает политолог.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о международной реакции на дебаты Байдена и Трампа.
- 28 июн
- Сторонники Байдена хватаются за голову: как дебаты с Трампом породили мемы в сети
- 28 июн
- «Весь мир взорвется» — главные заявления с дебатов Байдена и Трампа в США
- 28 июн
- «Медленный старт» — вице-президент США признала неудачу Байдена на дебатах
- 28 июн
- «Спотыкается и бормочет» — международная реакция на дебаты Байдена и Трампа
- 28 июн
- «Самый постыдный момент истории»: чем запомнились первые дебаты Байдена и Трампа
- 28 июн
- Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом
- 28 июн
- Начало заносить: Джо Байден заикается и оскорбляет Трампа на дебатах
- 28 июн
- «Это позор»: Трамп обвинил Байдена в превращении США в страну третьего мира
- 26 июн
- Ставки на кандидатов: букмекеры предлагают заработать на дебатах Байдена с Трампом
- 25 июн
- Все спланировано: как Байден мог повлиять на освобождение Ассанжа и для чего
Читайте также
44%
0.79 92.42
1.43
Нашли ошибку?