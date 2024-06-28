Губернатор Петербурга Беглов открыл праздничный концерт «Алые паруса»
Фото, видео: 5-tv.ru
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Главный выпускной страны проходит в Северной столице уже в 20-й раз.
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга на празднике «Алые паруса» перед выпускниками выступил губернатор Александр Беглов. Он пожелал им успехов в будущем и подчеркнул, что они — наследники России, от которых зависит будущее нашей великой и свободной страны.
«У нашей страны есть вы — наши наследники! Учителя вам дали знания, родители передали опыт. Все эти годы они были рядом с вами. Спасибо им! А наш президент открыл вам все пути к знаниям, учебе, достойной работе, к созданию крепкой и счастливой семьи! Вам продолжать дело — строить мощную и великую Россию, защищать и оберегать честь и достоинство нашей Родины! Сегодня с вами — вся Россия», — сказал Беглов.
Выпускники поддержали губернатора и стали скандировать «Россия!».
Губернатор подчеркнул, что на Дворцовой площади сегодня собрались не только выпускники из РФ, в том числе, ее новых регионов, но и гости из стран СНГ и даже африканских стран.
«Дерзайте, мечтайте, побеждайте!» — напутствовал Беглов.
После этого губернатор ударил в рынду, звук который уже превратился в символ начала взрослой жизни.
В Санкт-Петербурге проходит главный праздник всех выпускников — «Алые паруса-2024». Уже 20-й раз на Дворцовой площади в центре Северной столицы разворачивается уникальное по своим масштабам шоу, которое известно во всем мире!
В этом году темой всемирно известного шоу стала семья в широком понимании этого слова. Также реализована принципиально новая концепция: сцена выполнена практически без стен, что позволяет просматривать происходящее со всех сторон.
В праздничном концерте принимают участие Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, AMIRCHIK, IOWA, Алсу, балет TODES и хедлайнер вечера — МОТ. А главный герой праздника — это, безусловно, белоснежный бриг «Россия», который сегодня проходит по новой траектории.
Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
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